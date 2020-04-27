В Улан-Удэ полив газонов начали раньше обычного

В парках и скверах системы автоматического полива заработают с мая



В Улан-Удэ из-за малоснежной зимы начали раньше полив газонов. Из трех поливомоечных машин. ежедневно будут поливать 200 гектаров городского «зелёного ковра», сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Необходимо своевременно подпитать почву влагой, чтобы начался активный рост зелени», – пояснили в «Городском лесничестве»

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Всего по городу определено 30 мест для полива газона. В Советском районе плановые работы ведутся на улицах Балтахинова, Борсоева, Ербанова, Иволгинская, Кабанская, Коммунистическая, Ленина, Почтамтская, Соборная и т. д. Также на Клеверной развязке по улице Набережная и в сквере им. А.У. Модогоева



В Октябрьском районе полив газона предусмотрен по улицам Бабушкина вдоль трамвайных линий и Ключевской. Кроме того, будут поливать газон на территориях вокруг памятника Герою России Алдару Цыденжапову и скульптурной композиции «Небесный воин».



В Железнодорожном районе определены четыре участка: площадь Комсомольская, сквер по улице Сенчихина, транспортная развязка по улице Революции 1905 года и проспект 50-летия Октября.



Остальные территории, в частности парки и скверы, оснащены системой автоматического полива газонов. Здесь водоводы заработают с мая.



В этом году площадь городских газонов будет засеяна еще на 10 тыс кв метров за счет гидропосева. Работы по высадке начнутся в июне при установлении положительных среднесуточных температур.



Предварительно, на участках, которые определены под посев, «Городское лесничество» проведет планировку территории и завезет плодородный грунт. После чего специальной установкой семена будут распылять на подготовленную почву.



Фото: ulan-ude-info.ru

