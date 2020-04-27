Два микрорайона в Улан-Удэ подвергли тотальной дезинфекции

Также усиленно обеззараживают территории, закрепленные за больницей №4





В столице Бурятии усилен дезинфекционный режим на открытых пространствах и в многоквартирных домах на территории микрорайонов Загорск, Авиазавод и территорий, закрепленных за городской больницей №4, сообщили в пресс-службе мэрии города.

С утра уже обработано 49 остановок, два сквера – сквер им. Ленина и сквер 60 лет Победы, также две большие лестницы в Авиазаводе. На одну дезинфекцию расходуется 300 литров дезраствора.Профилактические мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения COVID-19 усилены и в многоквартирных домах. В ежедневном режиме силами управляющих компаний и ТСЖ проводится обработка подъездов.Многоквартирные дома, которые не имеют управляющих компаний, дезинфицирует ООО «БИОФАРМ Технолоджи», с которой заключен муниципальный контракт. Напомним, в Улан-Удэ работы по дезинфекции ведутся с 10 апреля в трех районах города по утверждённому графику. Хлорсодержащими растворами дезинфицируются около 300 остановочных пунктов, 28 скверов и парков города. Общая площадь этих территорий составляет 10 тыс кв метров. Ежедневно обрабатывается и более 3000 многоквартирных домов Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ