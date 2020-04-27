Коронавирус добрался до севера Бурятии

Случаи заболевания выявлены в Северобайкальском и Муйском районах





Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре Бурятии, случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Северобайкальском и Муйском районах республики.

В Муйском районе зарегистрирован один случай COVID-19. 23 апреля заболевший прибыл из Москвы в Таксимо, после чего находился на изоляции в домашних условиях. Взятый у него анализ показал наличие коронавирусной инфекции. В настоящее время заболевший госпитализирован в инфекционное отделение Муйской ЦРБ. Круг контактировавших с ним лиц сейчас устанавливается.





Как уже сообщал "Номер один", по состоянию на утро 27 апреля в Бурятии зарегистрировано 227 случаев заражения COVID-2019

Как рассказали в ведомстве, 22 апреля за медицинской помощью обратилась жительница Северобайкальского района с жалобами на высокую температуру. Женщина ранее прибыла из Тюмени поездом Москва-Северобайкальск. В связи с этим ее госпитализировали и обследовали на COVID-19. Одновременно от коллег из Управления Роспотребнадзора по Омской области поступила информация о положительном результате на коронавирус у пассажира этого же поезда, в контакте с которым находилась жительница республики.По контакту с женщиной был обследован муж, у которого также выявлен коронавирус. Женщина с учётом клиники и развития пневмонии госпитализирована в РКИБ. Мужчина без клинических проявлений заболевания госпитализирован в инфекционное отделение больницы «РЖД-Медицина» в Северобайкальске.Круг контактных лиц по этому очагу на сегодня составляет 21 человек, у всех взяты тесты на коронавирус.Фото: pixabay.com