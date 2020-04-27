27.04.2020
Коронавирус охватил половину Бурятии

Коронавирус охватил половину Бурятии

Случаи заболевания выявлены в 11 районах, в 10 инфекции пока нет

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, по состоянию на сегодняшний день помимо Улан-Удэ случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 11 из 21 районов Бурятии.

В их числе Прибайкальский, Баргузинский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Заиграевский, Иволгинский, Еравнинский, Джидинский, Бичурский, Муйский и Северобайкальский районы. Как сообщал «Номер один», два северных района пополнили карту заражения совсем недавно, там на данный момент выявлено трое заболевших.

Напомним, по состоянию на утро 27 апреля в Бурятии зарегистрировано 227 случаев заражения COVID-2019.

Фото: pixabay.com
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