Фото дня: В Улан-Удэ ажиотаж в парикмахерских

Некоторые заведения взвинтили цены





Сегодня парикмахерские Улан-Удэ атаковали желающие постричься. Из-за решения главы Бурятии вернуть жесткую самоизоляцию завтра парикмахерские вновь будут закрыты.

Напомним, на прошлой неделе Алексей Цыденов разрешил парикмахерским с отдельным входом временно работать. Несколько дней у заведений ушло на разрешительные документы. В итоге обросшие улан-удэнцы добрались до цирюлен лишь к пятнице. А сегодняшний день оказался последний в апреле для всех парикмахерских.В итоге у входа в парикмахерские образовались очереди из желающих привести свою голову в порядок. Интересно, что некоторые заведения успели поднять цены в два раза, пользуясь ажиотажным спросом.Фото Номер один