Бизнес-омбудсмен отчитался перед депутатами

Они позитивно оценили его работу в прошлом году



Работу уполномоченного по правам предпринимателей Бурятии Чингиса Матхеева в 2019 году можно оценить на твердую «четверку», хотя были и проблемные вопросы, которые не удалось решить. Об этом заявил председатель Комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев. Комитет на своем заседании заслушал доклад бизнес-омбудсмена, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



«В течение года мы активно взаимодействовали, решали разные вопросы. Для первого года работы он отработал достаточно эффективно, участвовал во всех мероприятиях, заседаниях, форумах, съездах, сейчас активно работает в штабе по противодействию коронавирусной инфекции. Времени на эту работу не жалеет», - сказал Анатолий Кушнарев.



В 2019 году поступило в аппарат уполномоченного поступило 519 обращений, рассказал Чингис Матхеев. В основном они касались проблем с твердыми коммунальными отходами и деятельности нестационарных торговых объектов. Были и предложения по снижению налоговой нагрузки на бизнес. Значительная доля обращений связана с нарушением прав предпринимателей налоговыми органами, действиями или бездействием контрольно-надзорных органов. Большая часть обращений поступила от предпринимателей, занимающихся торговлей, строительство, туризмом, сельским хозяйством, лесопереработкой.



«Налажено регулярное взаимодействие с профильным комитетом Народного Хурала. Совместно с депутатами и представителями деловых объединений была сформирована рабочая группа по снижению налоговой нагрузки. Результатом стало принятие в 2020-м году закона, которым были снижены налоговые ставки для предпринимателей, реализующих лекарственные препараты и обувь. Важным направлением совместной работы с Народным Хуралом считаю контроль над исполнением законов по мерам поддержки предпринимателей», - отметил Чингис Матхеев.



Депутаты поинтересовались, какие сегодня шаги предпринимаются уполномоченным для смягчения последствий простоя бизнеса из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Чингис Матхеев пояснил, что рассматривается вопрос о постепенном расширении перечня наиболее пострадавших отраслей для получения мер государственной поддержки, а также разрешений на работу «при условии отсутствии возможного форс-мажора».



Фото: egov-buryatia.ru



