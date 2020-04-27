В Улан-Удэ организовали питание медиков скорой помощи

Это сделали активисты ОНФ совместно с администрацией столицы Бурятии

Общероссийский народный фронт Бурятии в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» совместно с управлением по делам молодежи комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ помогли организовать питание для медицинских работников скорой помощи, сообщили в региональном исполкоме ОНФ.Врачи скорой помощи в основном работают сутками, а в связи со сложной эпидемиологической ситуацией количество заявок увеличилось. Поэтому не каждый успевает готовить дома и приносить с собой еду.Активисты ОНФ решили предложить помощь. Совместно с комитетом по потребительскому рынку и управлением по делам молодежи удалось найти заведения общепита, желающие помочь.Практически сразу отозвались кафе «Сэсэг», кафе «Березка», пицца «Пазл». Составлен график, кафе посменно обеспечивают медиков бесплатным питанием. Владелец детских садов «Малыш-Джентельмен» и активист ОНФ Юрий Базаржапов привозит пирожки, булочки и другие кондитерские изделия, чтобы медики могли быстро перекусить.«Очень приятно, что отозвалось помочь столько людей. Для нас для всех это непростое время, но когда есть поддержка, появляются новые силы, мы работаем для того, чтобы все были здоровы», - рассказала сотрудник Станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ Арюна.Напомним, что ранее ОНФ запустил акцию, направленную на оказание помощи медицинским работникам и медицинским организациям Бурятии.Для врачей может быть оказана юридическая и психологическая помощь, предоставление транспорта до места работы, помощь в доставке льготных лекарств пациентам, помощь по бесплатной доставке продуктов и лекарств для семей медиков.Фото: ОНФ