В Бурятии назначили заместителя министра туризма

Комитет продвижения туристического продукта возглавила Татьяна Дугрова







Туяна Дугарова назначена на должность заместителя министра туризма Бурятии – председателя Комитета продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристческой индустрии . Постановление об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Туяна Дугарова - специалист с опытом работы в управлении муниципальной экономикой. В администрации Улан-Удэ показала себя как эффективный менеджер, которая знает изнутри систему планирования и функционирования как муниципальных, так и частных организаций, обладает системным и комплексным подходом к решению поставленных задач», - отмечает министр туризма Мария Бадмацыренова.



Туяна Борисовна Дугарова трудовую деятельность начала в 2001 году с должности ведущего специалиста отдела прогнозирования и развития территорий Комитета по экономике администрации Улан - Удэ. Позднее перешла на место руководителя отдела прогнозирования социально-экономического развития города, начальника отдела стратегического планирования, заместителя председателя Комитета экономического развития. С 2013 года по 2020 год занимала должность председателя Комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.



Фото: egov-buryatia.ru