В Улан-Удэ включена в список памятников истории могила Героя России

В Бурятию легендарного летчика-штурмовика Сергея Вандышева судьба привела после пяти лет ГУЛАГа

В Улан-Удэ включена в список памятников истории регионального значения могила Героя России Сергея Ивановича Вандышева. Он похоронен на Центральном кладбище столицы Бурятии. Решение об этом приняла администрация главы и правительства Бурятии. Документ размещен на портале нормативных актов республики.(5 июля 1919 года — 4 марта 1996 года) — легендарный советский летчик-штурмовик, гвардии майор.Родился в городе Рузаевка (Мордовия). После окончания неполной средней школы поступает в Карагандинский аэроклуб. В 1939 году поступает в Оренбургское военное летное училище. В 1942 году с отличием заканчивает училище, на базе которого создаётся 808-й (позже переименованный в 93-й гвардейский) штурмовой авиационный полк 5-й гвардейской штурмовой авиадивизии 17-й воздушной армии, направленный под Сталинград.В июле 1944 года во время попыток контрнаступления немцев на Сандомирском плацдарме эскадрилья штурмовиков под командованием гвардии майора Вандышева получила приказ уничтожить крупный склад боеприпасов противника. При возвращении домой после успешного выполнения задания самолёт Вандышева был сбит. Летчик был вынужден приземлиться на территории врага. Будучи тяжело раненым, он был захвачен в плен.По одним сведениям, 22 апреля 1945 года бежал из плена с острова Рюген вместе с другими советскими пленными, организовав восстание и захватив немецкий самолет. По другим источникам, 22 апреля 1945 г. был освобожден из лагеря военнопленных в городе Люккенвальде, недалеко от Берлина, 29-й мотострелковой бригадой Советской Армии.После плена С. Вандышев вернулся в свою часть, снова был назначен командиром эскадрильи 93-го гвардейского штурмового авиационного полка 5-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го гвардейского смешанного авиационного корпуса 17-й воздушной армии, участвовал во взятии Берлина. За время боевых действий он совершил 158 боевых вылетов, уничтожил 23 танка, 59 орудий, участвовал в 52 воздушных сражениях. Сбил лично три и в группе два самолета противника.Дважды представлялся к званию Героя Советского Союза. Награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны и орденом Александра Невского.После войны Сергей Вандышев служил заместителем командира полка 51-й гвардейской авиационной дивизии. В 1946 году демобилизовался. Летом 1948 года арестован и в декабре 1949 осужден на 15 лет лагерей с поражением в правах на пять лет, конфискацией имущества и лишением воинского звания по обвинению в измене Родине: якобы Вандышев, находясь в плену, выдал гитлеровцам секретные военные сведения. Сам он отрицал эти обвинения и неоднократно обращался с жалобами на неправосудный приговор. Работал в шахтах Воркуты. 3 декабря 1954 года Пленум Верховного суда СССР вынес постановление о прекращении дела Вандышева «за недоказанностью обвинения», и 25 января 1955 года он вышел на свободу.Жил в городе Электросталь, затем в Уфе. В 1971 году Сергей Иванович переехал в Улан-Удэ, работал в жилищно-коммунальном хозяйстве. С 1979 года — на пенсии. 6 Мая 1994 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, гвардии майор С. И. Вандышев удостоен звания Героя России. Скончался в 1996 году, похоронен в Улан-Удэ.Фото: old.egov-buryatia.ru