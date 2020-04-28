Леонид Белых удостоен звания Герой Труда России

Леонид Белых, управляющий директор акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» удостоен звания Героя Труда Российской Федерации «за особые трудовые заслуги перед государством и народом», говорится в указе президента России Владимира Путина.
Указ опубликован на официальном сайте Кремля
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Леонид Белых
родился в 1950 году в селе Бичура (Республика Бурятия). В 1982 году окончил Академию Гражданской авиации в Ленинграде, в 1990 году - Высшую школу ВЦСПС, в 2000 году - ГНИЦ ЦАГИ, кандидат экономических наук. В 1969 году Леонид Белых начал работать на авиазаводе сборщиком-электромонтажником. Работал мастером, начальником цеха, заместителем главного инженера. С 1996 года Леонид Белых - заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту. В 1998 году назначен на должность генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». Возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия, является членом правления РСПП.
Фото: russianhelicopters.aero
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