Бурятия обзавелась «личным» первоцветом

Новый вид первоцветов «Весенник танхойский» (Eranthis tanhoensis Erst) обнаружили ученые в Бурятии на южном Байкале, сообщила пресс-служба Байкальского заповедника.
«Для изучения были отобраны образцы по всему ареалу вида, который ранее считался единым – «Весенником сибирским». Изучали ботаники и гербарные коллекции. Из окрестностей заповедника были собраны растения у Танхоя, а также в низовьях рек Дулихи, Шестипалихи, Мишихи», - пояснили в пресс-службе.
Оказалось, что все местные растения относятся к новому виду, поэтому все, что мы увидим у Танхоя и в заповеднике – «Весенник танхойский». Настоящий же «Весенник сибирский» распространён западнее, например, его можно найти в окрестностях Слюдянки или Иркутска.
Весенник – один из самых ранних наших первоцветов. Только начинают появляться весенние проталины в апреле – на них цветут белые звёздочки весенников. Их ожидаешь всегда, как весеннего сюрприза. Но в этом году весенник преподнес двойной сюрприз: оказалось, что в Байкальском заповеднике и окрестностях растет новый вид!
На взгляд неспециалиста, возможно, «наш» очень похож на сибирский, но ботаники внимательно изучили все детали, нашли различия как во внешнем виде (форма долей листа, лепестков, плодов и другие тонкости), так и в генетических особенностях этих растений, что и позволило выделить новый вид.
Научный коллектив работал под руководством ботаника Андрея Эрста, который и стал автором вида «Весенник танхойский» (Eranthis tanhoensis Erst).
Статья с описанием вида была опубликована в 2020 году, с ней можно ознакомиться здесь
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Фото: baikalzapovednik.ru
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