В Бурятии компании ЖКХ задолжали работникам 4 млн рублей

Денег не получили более 250 человек





Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в шести ресурсоснабжающих организациях на севере Бурятии. Это общества с ограниченной ответственностью «Регистр. Кичера», «Регистр. Нижнеангарск», «Регистр. Уоян», «Регистр. Ангоя», «Регистр. Янчукан» и «Тепловодокоммуникации С».

«В феврале 2020 года эти компании допустили нарушение прав работников на получение своевременного и полного вознаграждения за труд. Задолженность перед 251 работником составила более 4 млн. рублей», рассказали в прокуратуре Бурятии.Прокурор внес руководителям предприятий представления и объявил предостережения о недопустимости нарушения закона. За невыплату зарплаты в установленный срок в отношении работодателей возбуждено шесть административных дел. В суд направлено 130 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 1,3 млн рублей, которые удовлетворены.«Благодаря прокурорскому вмешательству зарплата работникам предприятий полностью выплачена», сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»