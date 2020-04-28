В Бурятии водителя лишили прав за пристрастие к марихуане

В 2019 году парня поставили на учет в наркодиспансере





Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ подала иск в суд о лишении водительских прав гражданина, состоящего на учете в наркологическом диспансере.

«25-летний мужчина имеет водительские права с 2016 года. В 2019 году он поставлен на учет в Республиканский наркологический диспансер с диагнозом ««пагубное употребление каннабиноидов». По решению врачебной комиссии наркодиспансера гражданин имеет противопоказания к управлению транспортными средствами», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд иск прокурора удовлетворил. Мужчина лишен водительских прав до устранения медицинских противопоказаний.Фото: pixabay.com