В Бурятии водителя лишили прав за пристрастие к марихуане

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ подала иск в суд о лишении водительских прав гражданина, состоящего на учете в наркологическом диспансере.
«25-летний мужчина имеет водительские права с 2016 года. В 2019 году он поставлен на учет в Республиканский наркологический диспансер с диагнозом ««пагубное употребление каннабиноидов». По решению врачебной комиссии наркодиспансера гражданин имеет противопоказания к управлению транспортными средствами», сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд иск прокурора удовлетворил. Мужчина лишен водительских прав до устранения медицинских противопоказаний.
Фото: pixabay.com
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