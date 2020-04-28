В Бурятии отмечают двукратный рост спроса на баранину

Джидинские фермеры организовали бесплатную доставку мяса и мясных продуктов в Улан-Удэ



Фермеры Джидинского района пять лет назад организовали кооператив «Хамтаа». Открыли цех по переработке продукции: буузы, чебуреки, пельмени ручной лепки и бурятские деликатесы - орёомог, хошхоног, кровяная колбаса. В прошлом году географию поставок расширили и вышли на рынок Улан-Удэ. Продавцы уверяют, что сейчас товар не залеживается, а разлетается, как горячие пирожки, сообщает минсельхоз Бурятии.



«Спрос на барану увеличился в два, а то и в три раза. Мы не успеваем делать забой. У нас два профессиональных забойщика, они работают до ночи. Также мы организовали бесплатную доставку по городу. Продукция разлетается за день: все, что мы привезли. Сейчас в Джидинском районе фактически мы становится градообразующей организацией, потому что практически все фермеры сдают мясо только нам и на переработку, и на продажу», - рассказала продавец Дарья Дамчеева.



На разных этапах деятельности кооператив «Хамтаа» получал поддержку по линии минсельхозпрода Бурятии. В августе прошлого года предприятие получило займ в Фонде поддержки сельскохозяйственной кооперации Бурятии в размере 2,5 млн рублей. Благодаря этой поддержке фермерам удалось нарастить объемы, закупить скот, закупить технику.



«Этот сектор экономики в республике развивается стремительными темпами, увеличивается количество работающих кооперативов, их денежная выручка, вовлекаются новые участники. Мы участвуем в реализации национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» до 2024 года. Бурятия получила на реализацию проекта в 2019-м году – 60,5 млн рублей, в том числе 59,2 млн из федерального бюджета, отметил заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов.



В этом году в минсельхозпроде Бурятии подведены итоги конкурса «Агростартап». Одним из победителей стала фермер Светлана Балданова из кооператива «Хамтаа». Уже этой осенью члены планируют расширить ассортимент продукции за счет того, что введут колбасный и коптильный цеха.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

