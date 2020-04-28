28.04.2020
В Улан-Удэ в районе Верхней Березовки будет установлен КПП

В Улан-Удэ в районе Верхней Березовки будет установлен КПП

Он будет отслеживать въезд и выезд из города по республиканской автотрассе  Улан-Удэ-Курумкан-Новый Уоян

 В Улан-Удэ на республиканской автотрассе Улан-Удэ-Курумкан-Новый Уоян в районе Верхней Березовки сегодня начнет работу контрольно-пропускной пост в связи с ухудшением ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в администрации столицы Бурятии.

На посту будут останавливать транспортные средства и уточнять причину въезда или выезда в город и производить замер температуры у водителей и пассажиров машин. При обнаружении признаков заболевания - гражданин и все контактные лица (пассажиры) направляются на лечение в обсерватор. Задача пункта – ограничить въезд и выезд инфицированных коронавирусом людей, отметили в мэрии.

Как сообщал «Номер один», в Бурятии сегодня зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Накануне их было 227. Скончался третий пациент с коронавирусом. 

Автотрасса Улан-Удэ-Курумкан-Новый Уоян связывает столицу Бурятии с Прибайкальским, Баргузинским и Курумканским районами. Дорога ведет к популярным курортным местам на побережье Байкала.

Фото: ulan-ude-info.ru
коронавирус КПП Улан-Удэ
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