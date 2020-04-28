Житель Бурятии умер после девяти лет вредной работы на руднике

Его семье удалось взыскать с предприятия почти миллионную компенсацию





В Бурятии приставы взыскали с золотодобывающего предприятия компенсацию морального вреда в размере около 900 тысяч рублей в связи с кончиной бывшего работника.

Как сообщили в УФССП Бурятии, с таким требованием в суд обратилась супруга и сын бывшего работника золотодобывающего предприятия. Мужчина девять лет проработал на руднике горнорабочим очистного забоя. После увольнения в 2012 году специалисты центра диагностировали у мужчины профессиональное заболевание - силикоз.По заключению медико-социальной экспертизы ему установили 60-процентную степень утраты трудоспособности и инвалидность. Постепенно его здоровье ухудшалось, с третьей группы инвалидности ему присвоили первую. Чтобы ухаживать за больным супругом женщине пришлось оставить работу. А в июне прошлого года мужчина умер.Посчитав, что причиной смерти близкого человека стало профессиональное заболевание, возникшее вследствие вредных производственных факторов таких, как шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат, пыль, содержащая кремний, супруга и сын умершего обратились в суд за взысканием с работодателя компенсации морального вреда и расходов на погребение.Суд требования истцов удовлетворил частично, постановив взыскать в пользу истцов по 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 90 тысяч рублей расходы на погребение.В рамках исполнительного производства пристав списал взысканную сумму со счета компании. На сегодняшний день деньги перечислены взыскателям.Фото: «Номер один»