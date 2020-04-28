Николая Будуева раскритиковали за пиар на коронавирусе

Депутата Госдумы обвинили в отсутствии смелости и политической позиции





Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что собрал продуктовые наборы для многодетных семей республики. Помощь получат 20 семей, в наборе 16 продуктов - тушёнка, крупы, сахар и т.д.

«Вместе - прорвёмся! Кризис пройдет. Сегодня самое важное - помогать друг другу. Но пока сложнее всего многодетным семьям, особенно тем, кто в одиночку поднимает детей. Поэтому решил раз в месяц до конца депутатского срока завозить 20 многодетным семьям продуктовые наборы. Пока сделали пробный завоз: в наборе 16 продуктов - тушёнка, крупы, сахар и т.д. общим весом 14 килограмм. Надеюсь, к моей инициативе присоединятся мои коллеги-депутаты разных уровней», - написал депутат.





Однако пользователи соцсети благородный порыв народного избранника не оценили. В адрес Николая Будуева обрушился шквал критики:«Может лучше прямыми своими обязанностями заняться. И принять хоть один нормальный закон в поддержку населения?»«Ничего против вас не имею, но для депутата Госдумы мелковато. Можно же действительно на федеральном уровне поработать и системно вопрос решить».«Вместо того, чтобы защищать интересы избирателей, изучить ситуацию, почему у нас столько бедных, униженных людей заниматься пиаром это конечно ... ну просто нет слов. В цивилизованных странах используется механизм выплат людям в условиях пандемии, чтобы они сами, подчёркиваю сами, как граждане купили то, что они хотят, а не ели то, что им подадут. Чтобы иметь свою политическую позицию надо иметь смелость и желание честно отстаивать интересы сограждан, а не отрабатывать своё назначение. Спасибо за пенсионную реформу ещё раз».«Это уровень деревенского «буржуа». Дед Мороз! Решать вопросы более глобально - на это нужны решимость, силы и как минимум мужество!».Впрочем, на критику в свой адрес депутат никак не отреагировал.Фото: с личной страницы Николая Будуева в «Фейсбук»