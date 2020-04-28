В Бурятии отмечают 25-летие интронизации Хамбо ламы Дамбы Аюшеева

Торжественные хуралы-молебны проводятся в режиме самоизоляции только ламами



Большие торжественные хуралы-молебны, посвященные 25-летию интронизации главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева, проходят сегодня во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи РФ, сообщили в ее пресс-службе.



В этот день все молитвы лам и верующих будут посвящены силе и славе, величию и могуществу «львиного» трона института Пандито Хамбо лам, основанного в 1764 году императрицей Екатериной II.



Хуралы будут проводиться в режиме самоизоляции, то есть, обряд будут проводить только ламы. Они поднесут мандалу Хамбо ламе и проведут специальные обряды.



За последние 25 лет восстановлены все дацаны-монастыри этнической Бурятии и России, которые были разрушены в эпоху воинствующего атеизма, а так же - построены новые. На родинах всех Хамбо лам Сангхи построены субурганы, посвященные иерархам. Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева начал работу в полном формате - открыты все факультеты.



Фото: facebook.com/Дацан Сангха

