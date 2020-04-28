28.04.2020
Просроченные водительские удостоверения пока действительны

Просроченные водительские удостоверения пока действительны

Однако их легко обменять, если на руках есть все необходимые документы

Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом, сообщает управление ГИБДД МВД по Бурятии.

Это сделано в соответствии с указом президента РФ от 18 апреля 2020 года № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации».

В связи с тем, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, являются действительными, скорректирована правоприменительная деятельность. Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут привлекаться к административной ответственности.

Вместе с тем, продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления государственной услуги по их выдаче и замене. В случае, если у вас имеются в наличии все необходимые документы (в том числе, действующее заключение медицинской комиссии), заменить водительское удостоверение возможно, предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Фото: МВД по Бурятии
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