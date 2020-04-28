Просроченные водительские удостоверения пока действительны

Однако их легко обменять, если на руках есть все необходимые документы



Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом, сообщает управление ГИБДД МВД по Бурятии.



Это сделано в соответствии с указом президента РФ от 18 апреля 2020 года № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации».



В связи с тем, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, являются действительными, скорректирована правоприменительная деятельность. Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут привлекаться к административной ответственности.



Вместе с тем, продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления государственной услуги по их выдаче и замене. В случае, если у вас имеются в наличии все необходимые документы (в том числе, действующее заключение медицинской комиссии), заменить водительское удостоверение возможно, предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг.



Фото: МВД по Бурятии

