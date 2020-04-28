Ремонт дорог в Улан-Удэ пройдет под контролем активных горожан

С 1 мая о нарушениях, замеченных во время ремонта дорог, жители Улан-Удэ смогут сообщать в мэрию города через интерактивный сервис «Активный горожанин».
Для этого необходимо зайти на сайт «Активный горожанин»
, кликнуть на «Отправить сообщение», выбрать группу тем «Дороги» и тему - «Нарушения при ремонте автодорог», которая станет доступна 1 мая. После – оставить свое сообщение с указанием адреса и прикреплением фотоматериалов. Это можно делать анонимно: система не требует регистрации и авторизации, но необходимо будет оставить свой контактный телефон. Полная инструкция доступна на сайте, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Напомним, привлечь общественность к контролю за ремонтом дорог в марте этого года предложил председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.
- Предлагаем максимально публично организовать процесс контроля за ремонтом дорог. Предлагаем администрации города создать на сайте «Активный горожанин» карту, где жители смогут выкладывать фотографии возникающих проблем, - сказал он на заседании комитета, когда рассматривался план ремонта дорог.
Как уточнили в мэрии, ремонт городских дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» уже начался. Работы идут на тринадцати объектах. Всего в городе в этом году будет отремонтировано 27 объектов на общую сумму 700 млн рублей. Список дополнится, как только будет решено, на какие дороги направят 60 млн. рублей, сэкономленные по итогам торгов.
Жалоба должна касаться именно тех улиц, которые ремонтируются в рамках нацпроекта. Ремонт участков автомобильных дорог будет произведен по ул. Ленина, ул. Ербанова, ул. Сухэ-Батора, ул. Коммунистическая. Ремонт автодорог по ул. Выборгская; ул. Революции 1905 г. от пр. 50-летия Октября до ул. Левченко (II этап); от ул. Сотниковская до ул. Акмолинская; по ул. Хахалова; по проезду Бальбурова; по ул. Красной Звезды; по ул. Тобольская; по ул. Партизанская; по ул. Калашникова; по ул. Медицинская; по ул. Жердева; по ул. Конечная; по ул. Дарханская; на участке ул. Ербанова от ул. Коммунистическая до ул. Борсоева; по Д. Бедного, Минина, Водопадная, Майская; по ул. Северо-Восточная; по ул. Целинная, Юннатов; по ул. Воронежская; по ул. Жердева от ул. Дарханская до ул. Сахьяновой; от 113 мкр. до 115 мкр.; дороги в 102 микрорайон; по ул. Дальневосточная; по ул. Трубачеева; по ул. Шаляпина от ул. 3-я транспортная до ул. Моховая; по ул. Гагарина; по ул. Воровского.
Сервис «Активный горожанин» работает с 2017 года и помог решить более 6900 вопросов, отправленных улан-удэнцами. Исполнителями являются подразделения администрации города и муниципальные службы.
Фото: мэрия Улан-Удэ