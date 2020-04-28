В Бурятии потушили 10 лесных пожаров

Сильно горят леса Еравнинского района на границе с Забайкальем



В Бурятии за минувшие сутки потушены десять таежных пожаров, включая крупный на границе с лесами военведа в Забайкальском крае, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).



Один сложный лесной пожар в Еравнинском районе на границе с Забайкальем локализован на площади 6,5 тыс гектаров. Еще один лесной пожар в каменистых россыпях Заиграевского района также локализован.



Всего за прошедшие сутки проводились работы по тушению 14 лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах на общей лесной площади 10,8 тыс гектаров. Борьбу с огнем более 540 человек и 127 единиц лесопожарной техники.



На утро 28 апреля проводятся работы по тушению двух сложных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 3,6 тыс гектаров. Также продолжается дотушивание локализованных очагов.

Борьба с огненной стихией осложняется наступившим теплом, сильным порывистым ветром и наличием большого количества сухой травы.



В Еравнинском районе полицейские установили подозреваемого в лесном пожаре, сообщает пресс-служба республиканского МВД. Возгорание было обнаружено в 17 километрах от села Гонда. Сотрудник уголовного розыска, выехавший на место с участковым лесничим, в результате оперативно-розыскных мероприятий установил и задержал подозреваемого в пожаре – 30-летнего работника животноводческой стоянки, расположенной неподалеку.



Мужчина признался, что утром из неостывшей печи выкинул золу на свалку рядом с фермой. Днем свалка загорелась, огонь по полю перекинулся в лес. Заметив возгорание, работники стоянки принялись его тушить. После прибытия сотрудников пожарно-хозяйственной службы Еравнинского лесхоза пожар ликвидирован.



Фото: РАЛХ



