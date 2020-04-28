Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Кижингинском районе

Источник заражения пока не установлен





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, житель Кижингинского района был обследован на новую коронавирусную инфекцию в рамках мониторинга за внебольничными пневмониями. Мужчину госпитализировали 25 апреля в инфекционное отделение Кижингинской ЦРБ. 27 апреля тест на коронавирус показал положительный результат.