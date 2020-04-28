Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Кижингинском районе

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, житель Кижингинского района был обследован на новую коронавирусную инфекцию в рамках мониторинга за внебольничными пневмониями. Мужчину госпитализировали 25 апреля в инфекционное отделение Кижингинской ЦРБ. 27 апреля тест на коронавирус показал положительный результат.
В настоящее время устанавливается круг лиц, с которым контактировал мужчина. В него вошли уже 17 человек.
Со слов заболевшего, в последнее время он никуда не выезжал и не имел контактов с прибывшими в республику. Источник инфицирования устанавливается.
Напомним, по состоянию на утро 28 апреля в республике зарегистрировано 245 случаев заражения COVID-2019
. Успешно завершили лечение и выписались из больницы 77 человек, умерло три человека, проходят лечение в стационарах 157 больных.
Отметим, Кижингинский район стал 12-м по счету районом
, где был выявлен хотя бы один заболевший. Ранее случаи заражения коронавирусом помимо Улан-Удэ регистрировались в Прибайкальском, Баргузинском, Тарбагатайском, Мухоршибирском, Заиграевском, Иволгинском, Еравнинском, Джидинском, Бичурском, Муйском и Северобайкальском районах.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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