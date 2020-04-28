В Улан-Удэ чистят жезл Меркурия и рог изобилия

В столице Бурятии начали ремонт малых архитектурных форм
В Улан-Удэ отремонтируют и покрасят более 500 городских лавочек, обновят урны, вазоны и цветники, приведут в порядок и скульптурные композиции, сообщает Комбинат по благоустройству.
Работы по ремонту малых архитектурных форм уже начались. Сейчас сотрудники Комбината по благоустройству» ведут работы на Арбате. Две композиции «Жезл бога торговли Меркурия и рог изобилия» и «Две птицы» очищают, после чего их покрасят.
Кроме того, комбинатом по благоустройству запланирован большой объем работ по покраске ограждений, общая протяжённость которых около 40 км.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор Сажинова О. А. Учредитель ООО "Тори-пресс"
Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?