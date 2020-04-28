В Улан-Удэ чистят жезл Меркурия и рог изобилия

В столице Бурятии начали ремонт малых архитектурных форм



В Улан-Удэ отремонтируют и покрасят более 500 городских лавочек, обновят урны, вазоны и цветники, приведут в порядок и скульптурные композиции, сообщает Комбинат по благоустройству.



Работы по ремонту малых архитектурных форм уже начались. Сейчас сотрудники Комбината по благоустройству» ведут работы на Арбате. Две композиции «Жезл бога торговли Меркурия и рог изобилия» и «Две птицы» очищают, после чего их покрасят.



Кроме того, комбинатом по благоустройству запланирован большой объем работ по покраске ограждений, общая протяжённость которых около 40 км.



Фото: ulan-ude-info.ru



