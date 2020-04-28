В Бурятии провели массовое обеззараживание военных городков

Специальную обработку прошли более 500 военных объектов, расположенных на территориях воинских частей



Специальную обработку более 500 военных объектов, расположенных на территориях воинских частей и военных городков, с целью недопущения распространения вирусной инфекции провели в Бурятии военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа, сообщила его пресс-служба.



Дезинфекции были подвергнуты здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Кроме того сводный отряд общевойскового объединения ВВО провел обеззараживание придомовой территории, подъездов жилых домов, дорог общего пользования и других значимых объектов. При въезде на территорию гарнизонов организован пропускной режим, военнослужащие специальным дезинфицирующим раствором в обязательном порядке обрабатывают каждую машину.



Также специалисты РХБ защиты проводят обеззараживание временных жилых помещений, где проживают строители, которые возводят многофункциональный медицинский центр.



Для дезинфекции используется специальный раствор для обработки зданий, помещений и личного состава, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Помимо этого, применяются новые специальные авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.



Фото: structure.mil.ru



