28.04.2020
Жители Бурятии сообщают о нарушителях самоизоляции

Жители Бурятии сообщают о нарушителях самоизоляции

На горячую линию  поступило 198 «сигналов»

Горячая линия «112» по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией начала свою работу с 24 марта 2020 года. В период с 24 марта по 24 апреля на телефон поступило 2699 обращений граждан по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

Наиболее частые обращения поступают по линии министерства здравоохранения – 908 случаев за указанный период. Поводами для обращений являются подозрения на коронавирус, контакты с людьми, у которых имеется подозрение на коронавирусную инфекцию и заболевшими, а также получение консультации. Кроме того, с людьми, которым требуется психологическая помощь, работает диспетчер-психолог.

Помимо всего прочего на горячую линию поступают и обращения по поводу нарушения  карантинных мер. Всего таких «сигналов» поступило 198.

К примеру, горожане сообщают о работе заведений и магазинов с нарушениями (чаще всего – на пивные бары), таких как большое скопление людей и граждан без масок, а также людей в состоянии алкогольного опьянения. Доходит до того, что и соседи сообщают о нарушениях «нерадивых» жильцов.

- Есть и сообщения с жалобами на соседей от жильцов  домов коридорного типа и коммунальных квартир, находящихся на общей территории без масок и в состоянии алкогольного опьянения. Также поступали жалобы на людей во дворах, находившихся без масок, - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Информация о нарушении режима самоизоляции передается мобильным группам, должностные лица которых уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КРФ об АП.
Общество
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