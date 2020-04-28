Жители Бурятии сообщают о нарушителях самоизоляции

На горячую линию поступило 198 «сигналов»



Горячая линия «112» по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией начала свою работу с 24 марта 2020 года. В период с 24 марта по 24 апреля на телефон поступило 2699 обращений граждан по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.



Наиболее частые обращения поступают по линии министерства здравоохранения – 908 случаев за указанный период. Поводами для обращений являются подозрения на коронавирус, контакты с людьми, у которых имеется подозрение на коронавирусную инфекцию и заболевшими, а также получение консультации. Кроме того, с людьми, которым требуется психологическая помощь, работает диспетчер-психолог.



Помимо всего прочего на горячую линию поступают и обращения по поводу нарушения карантинных мер. Всего таких «сигналов» поступило 198.



К примеру, горожане сообщают о работе заведений и магазинов с нарушениями (чаще всего – на пивные бары), таких как большое скопление людей и граждан без масок, а также людей в состоянии алкогольного опьянения. Доходит до того, что и соседи сообщают о нарушениях «нерадивых» жильцов.



- Есть и сообщения с жалобами на соседей от жильцов домов коридорного типа и коммунальных квартир, находящихся на общей территории без масок и в состоянии алкогольного опьянения. Также поступали жалобы на людей во дворах, находившихся без масок, - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Информация о нарушении режима самоизоляции передается мобильным группам, должностные лица которых уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КРФ об АП.

