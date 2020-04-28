В одном из лесхозов Бурятии уволились 14% лесопожарных

В лесхозе допустили задержки зарплаты на сумму почти 5 млн рублей



В Бурятии в Прибайкальском лесхозе с января нынешнего года образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму 4,8 млн рублей. В результате в канун пожароопасного сезона уволились 14 % работников лесопожарной службы, сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.



Она проверила готовность лесхозов республики в границах Центральной экологической зоны Байкала к наступившему пожароопасному периоду. Ситуация с задержкой зарплаты – лишь одно из нарушений, выявленных надзорным органом.



Так, установлены факты неготовности техники к тушению лесных пожаров в Прибайкальском и Байкальском лесхозах. В неисправном состоянии находились закрепленные за лесопожарной станцией бульдозер и специализированная автомашина. Однако в документах лесхоз показал работоспособность этой техники. Не поставленными на учет в Гостехнадзоре оказались автомобили, поступившие в ведение учреждений в рамках реализации федерального национального проекта «Экология». Отсутствие регистрации исключало использование бульдозера, трактора, экскаватора в случае возникновения пожаров.



Выявленные нарушения стали основанием для внесения представлений в адрес руководителей лесхозов. Во исполнение мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате погашена, техника приведена в исправное состояние и зарегистрирована в установленном порядке, отметили в прокуратуре.



Фото: baikalproc.ru

