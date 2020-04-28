В Бурятии взрывотехники Росгвардии осмотрели снаряд у дороги

Он оказался без взрывчатых веществ, угрозы людям не представлял

В Бурятии в послеке Онохой Заиграевского района к сотрудникам вневедомственной охраны обратился местный житель и сообщил, что на окраине поселка возле дороги лежит подозрительный предмет схожий со снарядом.Сотрудники Росгвардии и МВД оцепили территорию и вызвали саперов. На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Бурятии.По результатам осмотра взрывотехники установили, что опасная находка является 115- миллиметровым танковым снарядом без взрывчатых веществ и угрозы не представляет.Находка передана военным саперам для дальнейшей утилизации, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Фото: Росгвардия