В Бурятии взрывотехники Росгвардии осмотрели снаряд у дороги

В Бурятии в послеке Онохой Заиграевского района к сотрудникам вневедомственной охраны обратился местный житель и сообщил, что на окраине поселка возле дороги лежит подозрительный предмет схожий со снарядом.
Сотрудники Росгвардии и МВД оцепили территорию и вызвали саперов. На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Бурятии.
По результатам осмотра взрывотехники установили, что опасная находка является 115- миллиметровым танковым снарядом без взрывчатых веществ и угрозы не представляет.
Находка передана военным саперам для дальнейшей утилизации, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Фото: Росгвардия
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