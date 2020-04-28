В Улан-Удэ полицейские нашли угнанный у горожанина автомобиль

Иномарку угнали школьник и его 19-летний приятель, желавшие «покататься»



В Улан-Удэ в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции обратился 41-летний местный житель с заявлением о том что, проснувшись утром, не обнаружил припаркованный во дворе многоквартирного дома свой автомобиль.



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Сначала оперативники в гаражном массиве по улице Ключевской нашли иномарку, а затем установили и задержали подозреваемых в угоне – двоих горожан в возрасте 16 и 19 лет.



По словам злоумышленников, на чужой автомашине они решили покататься. В дальнейшем планировали с той же целью использовать автомобиль.



Известно, что младший из них - школьник - состоит на учете в ПДН. Сотрудниками органов внутренних дел в отношении него возбуждены и расследуются уголовные дела за аналогичные преступления и кражи в Улан-Удэ.



Возбуждено уголовное дело, его материалы переданы в Следственное управление СКР по Бурятии для дальнейшего расследования, сообщили в республиканском МВД.



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