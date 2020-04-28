Пути расширения ТОР «Бурятия» обсудил ее наблюдательный совет

В границы ТОР войдут более 30 замельных участков в четырех районах республики и в Улан-Удэ



Предстоящее расширение границ ТОР «Бурятия» за счет включения 31 земельного участка в Прибайкальском, Кабанском, Бичурском, Окинском районах и в Улан-Удэ обсудил наблюдательный совет территории опережающего развития. Он прошел в режиме видеоконференцсвязи под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова.



В обсуждении приняли участие участии первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, представители органов власти республики, московского филиала «Восточного центра государственного планирования», действующих резидентов и потенциальных инвесторов, а также - генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Аслан Канукоев, сообщили в пресс-службе корпорации.



Глава Бурятии отметил, что территория опережающего развития «Бурятия» является одним из «якорей» развития экономики республики: «Мы все заинтересованы в том, чтобы ТОР «Бурятия» работала. Семь компаний заявили уже о своем намерении получить статус резидентов ТОР, они готовы вложить свыше 7,7 млрд рублей в значимые отрасли Бурятии - промышленность, добычу полезных ископаемых, туризм и здравоохранение. При этом для жителей республики будет создано более 530 рабочих мест. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2030 года составят более 2,1 млрд рублей», - сказал Алексей Цыденов.



К примеру, организовать на территории республики производство промышленных газов и медицинского кислорода по конкурентной цене рассчитывает компания «Байкалпромгаз». Реализация проекта оценивается в 750 млн рублей и позволит создать 100 рабочих мест.



Строительством в Улан-Удэ многопрофильного медицинского учреждения с широким перечнем услуг планирует заняться Бурятский клинический госпиталь. По словам его генерального директора Валентины Дориевой, до 2023 года предусмотрено расширение единственного в регионе отделения вспомогательных репродуктивных технологий и открытие онкологического отделения. Объем планируемых инвестиций превысит 600 млн рублей, в результате в регионе появится до 120 новых рабочих мест.



Директор управляющей компании ТОР «Бурятия» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») Тимур Будаев выступил с докладом об исполнении ранее принятых решений о развитии ТОР «Бурятия».



О том, как идет реализация ранее заявленных проектов, рассказали действующие резиденты ТОР «Бурятия», генеральный директор ООО «ТЛТ-Наушки» Лили Размиашвили и советник директора ООО «Ноябрьскпродсервис» Александр Тавлеев.



Участники заседании также обсудили вопросы разработки перспективного плана развития ТОР «Бурятия», основной задачей которого является наиболее полное раскрытие потенциала территории опережающего развития и ответственное исполнение всех мероприятий, предусмотренных документом. В завершение встречи представитель Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Заур Галаев рассказал о программе привлечения инвестиций в ТОР «Бурятия» на 2020 год.



«Мы заинтересованы в том, чтобы оказывать всестороннюю поддержку резидентам, выстраивать продуманную совместную работу. Это касается и потенциальных инвесторов, которые только планируют приступить к реализации проектов. Для нас очень важно, чтобы в регион приходили надежные компании, готовые строить новые современные предприятия, создавать рабочие места, платить налоги и соблюдать законодательство. В плане перспективного развития, разработку которого обеспечивает наша управляющая компания, будут выделены основные направления отраслевой специализации и этапы развития ТОР «Бурятия». Мы учитываем экономико-географические конкурентные преимущества региона, основные стратегические направления по продвижению ТОР и формируем перечни потенциальных бизнес-проектов в тесной координации с региональными и местными властями», - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.



Фото: minvr.ru

