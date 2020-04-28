В Улан-Удэ к 10 мая отремонтируют трамвайные пути по пр. 50-летия Октября

Уже выполнен монтаж рельсошпальных решеток на железобетонной шпале



В Улан-Удэ завершается ремонт трамвайных путей по проспекту 50-летия Октября. Сейчас ведется алюминотермитная сварка стыков рельс. После начнется обустройство двух автомобильных переездов, сообщили в городском «Управлении трамвая».



Уже выполнен монтаж рельсошпальных решеток на железобетонной шпале, произведена выправка и балластировка трамвайного пути. Общая протяженность ремонтируемого участка по проспекту 50-летия Октября от переезда с улицы Жуковского до улицы Гагарина составляет 1125 метров.





Капитальный ремонт трамвайных путей в Улан-Удэ проводится за счет средств «единой» дальневосточной субсидии. В этом году помимо участка по проспекту 50-летия Октября будут отремонтированы трамвайные пути на улице Гагарина: первый участок - от проспекта 50-летия Октября до улицы Пестеля, второй участок - от улицы Добролюбова до улицы Юных Коммунаров. Общая протяженность двух участков - 1312 метров однопутного пути.



Напомним, Бурятия получила право на поддержку в рамках «единой» дальневосточной субсидии в 2019 году после включения в состав Дальневосточного федерального округа по указу президента России Владимира Путина.



Фото: ulan-ude-info.ru

