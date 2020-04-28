Бурятии дадут дополнительно 90 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Помимо денег республика получит большой объем средств защиты





В рамках реализации программы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Фонд развития Дальнего Востока и Арктики оказал поддержку пяти наиболее нуждающимся регионам ДФО, в число которых вошла и Бурятия. Республика дополнительно получит 90 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По поручению заместителя полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева Фонд осуществляет поставку в дальневосточные регионы медицинских средств и оборудования.В связи с этим пять наиболее нуждающихся регионов, в том числе и Бурятия, по данной программе помимо финансовой поддержки также безвозмездно получат 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч респираторов, 200 тысяч медицинских перчаток.- Это поможет нам обеспечить врачей необходимой амуницией для безопасной работы, - пояснил Юрий Трутнев, который поручил удвоить объем закупки средств защиты для врачей в рамках программы помощи региону.Напомним, ранее Бурятии в рамках дотаций из федерального бюджета на оснащение и дооборудование необходимого коечного фонда, приобретение средств индивидуальной защиты уже было выделено 394 млн рублей. Еще 69 млн рублей направлено на финансирование стимулирующих выплат медицинским работникам республики. Также в рамках данной поддержки в Бурятию в ближайшее время поступит 35 аппаратов искусственной вентиляции легких и 11 автомобилей скорой помощи.Фото: пресс-служба правительства Бурятии