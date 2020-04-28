В Бурятию идет лесной пожар из Забайкалья

Два региона обмениваются возгораниями на общей административной границе



Новый лесной пожар возник в Петровско-Забайкальском лесничестве Забайкальского края на площади 3 гектара. До перехода границы Мухоршибирского лесничества остается всего 200 метров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.ъ



На место направлено 20 лесных-пожарных Мухоршибирского лесхоза, а также четыре единицы лесопожарной техники, в том числе один бульдозер. «Переходов лесных пожаров, действующих на территории Еравнинского района Бурятии, на земли Забайкальского края сегодня не происходило», - отметили в РАЛХ.



Напомним, сложный лесной пожар на границе с землями минобороны в Забайкальском крае на площади 200 гектаров ликвидирован 27 апреля. Остается угроза нескольких переходов лесных пожаров с земель Читинского лесничества минобороны России на земли Еравнинского района. Еще один сложный лесной пожар в Еравнинском районе на границе с Забайкальским краем на площади 6,5 тыс гектаров локализован.



Также продолжается тушение двух лесных пожаров на границе с Забайкальским краем на площади 3,6 тыс гектаров. Возгорание тушат более 200 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Используется 28 единиц лесопожарной техники и вертолет Ми-8.



За 2019-2020 год зарегистрировано шесть лесных пожаров, перешедших с Забайкальского края на земли лесного фонда Бурятии. В 2020 году на территорию Кяхтинского лесничества перешли два пожара общей площадью 6 гектаров, пожары ликвидированы в течение первых суток. В 2019 году перешли четыре лесных пожара общей площадью 555 гектаров. Один из них – очень сложный пожар в Хандагатайском лесничестве, где существовала угроза переходя огня на населенный пункт Кижа. Очаг возгорания был ликвидирован на площади 430 гектаров (145 гектаров из них - верховой пожар). В результате своевременных мер трагедии удалось избежать.



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