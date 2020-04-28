В Улан-Удэ - новые школы

Качество обучения выходит на новый уровень

В Улан-Удэ продолжается активное строительство социальных объектов, в которых нуждается республика. Особое внимание уделяется возведению школ. Сегодня мэр города Игорь Шутенков ознакомил с положением дел главу республики Алексея Цыденова.«В этом году мы вводим в эксплуатацию три новых школы», - сообщил Игорь Шутенков.Как отметил мэр, новые объекты строятся в густонаселенных микрорайонах, где они особенно нужны, и призваны помочь школам избежать учебы в три смены.«Это пристрой к школе № 49 в «кварталах», новый корпус школы № 25 на ул. Цыбикова, 2 и в Железнодорожном районе – школа № 40, которая строится на том же месте, где находилось прежнее здание, признанное аварийным. Строятся согласно «майским Указам» Президента России Владимира Владимирович Путина», - перечислил градоначальник.Новый корпус «двадцать пятой», который посетили мэр и глава республики, уже построен. Его возвели рядом с прежним зданием, напротив городского Центра занятости. Строительство объекта реализовано в рамках нацпроекта «Образование» - оно вошло в перечень мероприятий по ликвидации третьей смены обучения.«Здесь 250 новых учебных мест и все совершенно новое. Для маломобильных детей оборудованы лифты. Двери, если обратили внимание, имеют порожки не более двух сантиметров, чтобы удобно было переступать и, если будут учиться маломобильные дети, - удобно переезжать. В кабинетах биологии, химии, физики двери безопасные. Интерактивные доски во всех больших классах», - рассказал о некоторых особенностях здания Игорь Шутенков.Кое-где в школе сделана интересная система, которая позволила пустить во внутренние помещения солнечный свет. Школа фактически на грани окончательной готовности.«Сделали саму школу и футбольное поле с покрытием. Школа полностью оборудована всем необходимым. Есть куда детям прийти. В этом году еще начинаем строить школу на Автотранспортной. Продолжаем работу, которую начали в предыдущие годы», - одобрил увиденное глава республики.На новый корпус было выделено 343 млн. рублей (почти все – из федерального бюджета). Учеба в основном здании шла в три смены. Ведь в здании, рассчитанном на 960 учеников, учились 1834. Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию.С сентября в новое здание переведут 23 класса, и школа вернется к двусменному графику работы. Это огромная радость для детей, учителей и родителей.Пристрой к «сорок девятой» начали строить в прошлом году – там будет 350 мест. Работы завершат в текущем году. Стоимость объекта 258 млн. рублей, львиную долю из которых также покрыл федеральный бюджет. Есть определенный дефицит средств, но вопрос скоро решат.Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, первоначально, школу хотели сдать к декабрю. Однако подрядная организация усилила работу и школа будет построена к 1 сентября! «Это очень отрадно. Хочется, чтобы все получилось. Рабочей силы хватает. Технические присоединения делаются по графику», - приободрил Алексей Цыденов.Подчеркнем, что ускорение ввода не повлияло на цену контракта. «Мы рады, что у нас есть такие подрядчики. И ускорение сроков не должно повлиять на качество работ», - отметил глава.«Строящееся здание предусматривает двадцать специализированных классов, с новым оборудование – и химия, и биология, физика, ОБЖ. Здесь же будет хореографический зал. Все идет хорошо», - отметил Игорь Шутенков.Из-за событий с коронавирусом была определенная приостановка кладочных работ. «Однако закуп оборудования, материалов, бетона, железа и т. д. был произведен вовремя, контракты подписаны заранее. Все получилось очень хорошо, и последние события на график работ не повлияли. Строительная организация зарегистрирована на сайте «Работающая Бурятия», утром и вечером производится входной и выходной контроль всех», - рассказал мэр.В микрорайоне, в котором располагается школа № 49, идет активное строительство домов на ул. Боевой и Конечной.«Нагрузка на школу ожидалась очень большая и вполне возможно, мы могли тут выйти на постоянную третью смену», - констатировал Игорь Шутенков.По словам Юрия Пронькинова, главного инженера ООО «Дом-2000», подрядной организации, «сорок девятая» получит трехэтажный пристрой площадью более четырех тысяч квадратных метров. Здание каркасно-кирпичное.Сейчас идет строительство первого этажа. Работают бетонщики, каменщики, арматурщики…Что касается еще одного нового школьного здания в Железнодорожном районе, то там будет 450 мест.Недавно Улан-Удэ вошел в республиканскую заявку на строительство дополнительных школ на 1500 учебных мест. Цель городских властей – ликвидация третьей смены обучения.«Школы, которые строились в прошлом году, в этом году и будем строить в следующем, строятся за счет федеральных средств. Несмотря на коронавирус, несмотря на то, что есть определенные сложности. Дополнительно сейчас согласовываются заявки на новые школы, новые детсады», - заявил глава Бурятии по итогам осмотра школьных строек Улан-Удэ.Фото: "Номер один"