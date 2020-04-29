ЗОЖ не приветствуется

Сиди дома, ешь колбасу и смотри сериалы. А если вздумаешь спортом заниматься, получай штраф!

Еще полгода назад настрой у государства был полностью противоположный: мол, повышайте вовлеченность в спорт и тому подобное. Но сегодня ЗОЖ наказуем.Недавно полицейские задержали футболистов, устроивших матч на одной из спортивных площадок города. Вероятно, спортсменов ждет наказание в виде штрафа, причем немаленького.С одной стороны, конечно, соблюдать режим самоизоляции нужно, ведь коронавирус не шутка. С другой, власти, как обычно, перегибают палку. И на то есть причины: ведь план по штрафам ГИБДД, приносивший в бюджет Бурятии до полумиллиарда рублей в год, сейчас выполнить не суждено: дороги-то пустые. А значит, надо искать альтернативу. И – вот она!Это же мечта любого полицейского. Выходишь на улицу, хватаешь первого попавшегося и штрафуешь просто за то, что он вышел на улицу. Работенка непыльная, а выхлоп – о-го-го. И на дороге с палкой стоять не надо, никаких алкотестеров и баночек, никаких долгих судебных разборок. Красота.Думается, прогулки граждан станут вскоре серьезным источником пополнения бюджета республики. Что в условиях кризиса, конечно, чиновникам на руку. Так что, если хотите помочь государству, просто отойдите от дома метров на 200. И ждите.Нарисовал Укусика Покусай