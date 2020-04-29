29.04.2020
ЗОЖ не приветствуется

ЗОЖ не приветствуется

Сиди дома, ешь колбасу и смотри сериалы. А если вздумаешь спортом заниматься, получай штраф!

Еще полгода назад настрой у государства был полностью противоположный: мол, повышайте вовлеченность в спорт и тому подобное. Но сегодня ЗОЖ наказуем.



Недавно полицейские задержали футболистов, устроивших матч на одной из спортивных площадок города. Вероятно, спортсменов ждет наказание в виде штрафа, причем немаленького. 

С одной стороны, конечно, соблюдать режим самоизоляции нужно, ведь коронавирус   не шутка. С другой, власти, как обычно, перегибают палку. И на то есть причины: ведь план по штрафам ГИБДД,   приносивший в бюджет Бурятии до полумиллиарда рублей в год, сейчас выполнить не суждено: дороги-то пустые. А значит, надо искать альтернативу. И – вот она!

Это же мечта любого полицейского. Выходишь на улицу, хватаешь первого попавшегося и штрафуешь  просто за то, что он вышел на улицу. Работенка непыльная, а выхлоп – о-го-го. И на дороге с палкой стоять не надо, никаких алкотестеров и баночек, никаких долгих судебных разборок. Красота.

Думается, прогулки граждан станут вскоре серьезным источником пополнения бюджета республики. Что в условиях кризиса, конечно, чиновникам на руку. Так что, если хотите помочь государству, просто отойдите от дома метров на 200. И ждите.

Нарисовал Укусика Покусай
карикатура
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