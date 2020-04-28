В Улан-Удэ под карантин контактных лиц отдают престижные объекты

Очередной обсерватор развернут в Центре восточной медицины на Верхней Березовке



В загородной зоне Улан-Удэ в Центре восточной медицины на Верхней Березовке развернут обсерватор для контактных лиц по коронавирусу и тех, кто не может обеспечить карантин дома, сообщили в минздраве Бурятии.



В отдельно стоящем старом здании центра на 35 мест помещены 26 человек, направленных по предписанию санитарных врачей. За состоянием здоровья изолированных наблюдают пять сотрудников клиники, есть уже случаи выявления инфицированных больных, которых направили в специализированные лечебные учреждения.



Для пациентов организовано пятиразовое питание и созданы все условия для комфортного прохождения этого периода. В каждой палате есть спутниковое телевидение, wi-fi, отдельный санузел. Отзывы и пожелания находящихся на обсервации ежедневно поступают в общий чат, созданный специально для обратной связи. Изоляция в стенах Центра восточной медицины отличается тем, что здесь применяется иммуномодулирующая фитотерапия на основе рецептов тибетской медицины, т.е. всем пациентам завариваются различные фитосборы и чаи, например имбирный чай и витаминный, которые производит собственная аптека.



В случае увеличения числа инфицированных и контактировавших с ним лиц в Бурятии, Центр восточной медицины откроет еще пункты временного нахождения пациентов: основной корпус на Верхней Березовке на 75 мест, переоборудован гостевой дом «Оранж Хаус» на 36 мест. Все здания подготовлены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора РФ.



«Мы работаем ради вас и готовы сделать все зависящее от нас в борьбе с эпидемией коронавируса. Желаем всем беречь здоровье и жизнь близких, ведь это самое ценное, что у нас есть! Вместе мы сможем быстрее победить эпидемию и вернуться к прежней жизни!» , - говорит Баир Тугдумов, главный врач Центра восточной медицины.



На сегодня в Улан-Удэ организовано четыре обсерватора: в геронтологическом отделении госпиталя ветеранов войн на 37 мест, в Центре восточной медицины (на Верхней Березовке) на 35 мест и на курорте «Горячинск» на 35 мест, в РК «Здоровье» - на 64 места, в гостевом доме «Оранж Хаус» на 36 мест. Также стоит задача открытия дополнительных обсерваторов на базе «Байкалкурорта» после согласования с Роспотребнадзором.



Отметим, почти все перечисленные места, отданные под центры обсервации, в «доковидное» время являлись достаточно престижными центрами лечения и отдыха, в которые было попасть довольно сложно.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav



