В Бурятии мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение изоляции

Приехавший из Тюмени гражданин проигнорировал предписание Роспотребнадзора





В Бурятии оштрафован мужчина, прибывший в республику из региона, где сложилась неблагополучная ситуация с распространением коронавируса.

Как сообщили в Роспотребнадзоре РБ, мужчина прилетел в Бурятию из Тюмени через Москву. В аэропорту Улан-Удэ ему вручили постановление об изоляции по месту пребывания.«Согласно постановлению, гражданин был обязан в течение 14 дней не покидать место проживания (пребывания), не посещать работу, магазины, аптеки, общественные места и места массового скопления людей, не пользоваться общественным транспортом и не контактировать с третьими лицами. Проигнорировал постановление об изоляции, приехавший в Улан-Удэ мужчина посещал работу и контактировал с другими людьми», сообщили в Роспотребнадзоре.За невыполнение законного постановления должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, суд привлек мужчину к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу.Фото: pixabay.com