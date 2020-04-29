В Бурятии скончался четвертый пациент с коронавирусом

В республике зарегистрировано более 270 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19



В Бурятии сегодня зарегистрирован 271 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19. Накануне их было 245, сообщили в минздраве республики.



Успешно завершили лечение и выписались из больницы 83 пациента, умерло четыре человека. Скончалась 90-летняя женщина, которая находилась на лечении с 5 апреля, на ИВЛ с 14 апреля.



Проходят лечение в стационарах 177 больных. Круг контактных лиц составляет 1092 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 12 детей (состояние детей удовлетворительное). В отделении реанимации находятся два тяжелых взрослых пациента с COVID-19. В трех обсерваторах находятся 109 человек.



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