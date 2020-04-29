Скончался первый полпред Бурятии в Москве Николай Крючков

Бывший вице-премьер правительства республики ушел на 88-м году жизни

Пришла печальная новость, на 88-м году жизни скончался видный политический и общественный деятель Николай Крючков, уроженец села Торей Джидинского района, посвятивший свою судьбу родной Бурятии, сообщило полпредство Бурятии в Москве.Судьба закинула Николая Ивановича на север республики, возглавлять Северо-Байкальский горком партии на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 70-е годы XX века.«Я не военный, я труженик тыла, - говорил о себе Николай Иванович. – В школьные годы работал в Джидинском районе в Бурятии. А потом возглавлял строительство большого участка БАМа, самого крупного по объему капитальных вложений – Бурятский. Он же был самым трудным. Ни ордена, ни медали, которые мы получали за строительство, не шли ни в какое сравнение с теми трудностями, что приходилось преодолевать».После строительства БАМа, Николай Иванович был переведен в Улан-Удэ в должность заместителя председателя правительства Бурятской АССР по социальным вопросам, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета республики. А в конце 80-х годов был направлен в Москву для создания полномочного представительства Бурятии. Благодаря усилиям Николая Ивановича, в столице России сегодня имеется полномочное представительство Бурятии при президенте РФ.После выхода на пенсию Николай Иванович продолжил работу на благо республики в качестве помощника сенаторов Л.Потапова В. Агалова, И, Егорова в Совете Федерации и представлял интересы Гусиноозерской ГРЭС в Москве.Николай Иванович пользовался заслуженным авторитетом и любовью у своих коллег и земляков. Теплые воспоминания о нем останутся в нашей памяти, отметили в полпредстве.Фото: Полномочное представительство Бурятии при президенте РФ