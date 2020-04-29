29.04.2020
Жители Иркутской области поймали чиновников, поджигающих леса

Жители Иркутской области поймали чиновников, поджигающих леса

Поджигатели снимали пожары с квадрокоптера, на место инцидента выезжают следователи СКР  

В Усть-Куте местные жители в Верхнем подрайоне поймали  с поличным поджигателей леса. Ими оказались чиновники местной администрации, сообщает «Усть-Кут24».

Чиновники приехали с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. Перед этим за несколько дней они выпустили постановление районной администрации о запрете посещения жителями рек в Усть-Кутском район, из-за пожароопасного периода. Инцидент произошел в 200 километрах от Усть-Кута, на границе с Жигаловским районом.

Сегодня на место поджогов выезжает оперативная группа сотрудников полиции и Следственного комитета. Видео инцидента уже появилось на youtube.com.

Фото: youtube.com/скриншот
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