В Чите с мая вводят электронные пропуска

Они призваны снизить темпы распространения коронавирусной инфекции в Забайкалье







В Чите и в Читинском районе нахождение граждан вне места проживания, а также передвижение на автомобиле, с мая должно будет подтверждаться цифровым пропуском, и документом, удостоверяющим личность.



Это может быть долгосрочный или временный цифровой пропуск для осуществления трудовой деятельности, а так же временный пропуск для иных целей передвижения, кроме работы, сообщает официальный портал Забайкальского края.



Оформлением долгосрочного цифрового пропуска занимается работодатель, заполняя заявление на получение госуслуги «Сбор сведений о сотрудниках, которым необходимо выходить на работу» через Единый портал государственных и муниципальных услуг.



Для оформления временного цифрового пропуска гражданин может использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг или мобильное приложение «Госуслуги. СТОП коронавирус».



«Оформить временный пропуск самостоятельно можно для того, чтобы сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку, для посещения больницы или поликлиники, поездки по личным и семейным делам - но не более двух раз в неделю, осуществить выход для волонтерской деятельности или передвижения со служебным удостоверением», - прокомментировала глава минЖКХ Евгения Батуева.



После заполнения заявления и нажатия на кнопку «Получить код» информация о временном цифровом пропуске, в том числе в виде QR-кода, отобразится на экране персонального компьютера, мобильного телефона или планшета. При необходимости информацию можно скачать или распечатать, номер цифрового пропуска в формате шестнадцатизначного кода запомнить или записать и предъявить в случае проверки.



Проверка действительности цифровых пропусков будет осуществляться должностными лицами с использованием специализированного мобильного приложения «Госуслуги. Проверка пропуска», передаваемого министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.



Подробную инструкцию по оформлению цифровых пропусков для граждан и работодателей министерство предоставит на официальном сайте после подписания соответствующего постановления губернатором Забайкальского края.



Фото пресс-службы министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края



