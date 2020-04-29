В Улан-Удэ вновь откроют парикмахерские и строительные магазины

В Улан-Удэ и пригородных поселках вновь с 1 мая вновь разрешат открыть парикмахерские, строительные магазины, магазины садового инвентаря и семян. Об этом сегодня утром сообщил глава Бурятии.
- В связи с этим обращение к представителям бизнеса – соблюдать все требования Роспотребнадзора, санитарных правил, обязательно все дезинфицировать, пользоваться средствами индивидуальной защиты, максимально защитить себя и своих клиентов, - сказал Алексей Цыденов.
Напомним, парикмахерские и строймагазины в Бурятии закрыли еще в начале апреля. Магазины строительных материалов работали только на доставку товара, заказанного удаленно. 18 апреля им разрешили работать
. 28 апреля в связи с ухудшением обстановки с распространением коронавируса, парикмахерские и строительные магазины, расположенные в Улан-Удэ, селе Эрхирик и поселке Нижние Тальцы Заиграевского района вновь закрыли
.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?