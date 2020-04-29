В Бурятии потушили лесной пожар на границе с Забайкальем

В минувшие сутки горело почти 12 тысяч гектаров тайги, семь пожаров ликвидированы



В Бурятии в Еравнинском районе, где введен режим ЧС, потушен лесной пожар на границе с Забайкальским краем. Площадь, пройденная огнем, составила 6, 5 тыс гектаров. Еще один сложный лесной пожар на границе с Забайкальем на площади 5,2 тыс гектаров, локализован.



«Тушение осложняется высокой температурой, сильным порывистым ветром и наличием большого количества сухой травы», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).



Всего за прошедшие сутки тушились 17 лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Муйском, Мухоршибирском и Тарбагатайском районах на общей площади 11 888 гектаров.



В результате семь возгораний ликвидировано, еще пять локализованы. На утро 29 апреля продолжается тушение пяти лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском и Муйском районах.



Кроме того, на территории Бурятии находятся под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», четыре термоточки в Баунтовском эвенкийском районе в зоне контроля. Очаг находится в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.



За сутки с огненной стихией боролись 420 человек, Задействовано 85 единиц лесопожарной техники.



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