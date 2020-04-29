29.04.2020
Жителям Бурятии разрешили ездить на дачи

Жителям Бурятии разрешили ездить на дачи

При этом людям старше 65 лет добираться до них можно только на частном транспорте

Как сообщил сегодня утром на брифинге глава Бурятии, в республике разрешается выезд на дачи, в том числе лицам старше 65 лет. Главное требование для этой возрастной категории – не использовать общественный транспорт.

- На частном транспорте, личном, пожалуйста. Эта группа находится в зоне риска, поэтому просьба общественным транспортом в данном случае не пользоваться, - сказал Алексей Цыденов.

Также во время нахождения на даче нельзя будет общаться с соседями.

- С соседями не общайтесь, с друзьями не общайтесь, не нужно никаких коллективных посиделок. Минимизируйте любые контакты, - призвал глава республики.

Фото: «Номер один»
коронавирус
^