Жителям Бурятии разрешили ездить на дачи

При этом людям старше 65 лет добираться до них можно только на частном транспорте





Как сообщил сегодня утром на брифинге глава Бурятии, в республике разрешается выезд на дачи, в том числе лицам старше 65 лет. Главное требование для этой возрастной категории – не использовать общественный транспорт.

- На частном транспорте, личном, пожалуйста. Эта группа находится в зоне риска, поэтому просьба общественным транспортом в данном случае не пользоваться, - сказал Алексей Цыденов.Также во время нахождения на даче нельзя будет общаться с соседями.- С соседями не общайтесь, с друзьями не общайтесь, не нужно никаких коллективных посиделок. Минимизируйте любые контакты, - призвал глава республики.Фото: «Номер один»