29.04.2020
В Бурятии режим ограничительных мер продлен до 11 мая включительно

В Бурятии режим ограничительных мер продлен до 11 мая включительно

При этом введен ряд послаблений

Как сообщил сегодня на брифинге глава Бурятии Алексей Цыденов, «с учетом текущей ситуации и вчерашнего обращения президента России» ограничительные мероприятия в республике продлеваются до 11 мая включительно.

Вместе с тем в них вносятся некоторые изменения. Как уже сообщал «Номер один», с 1 мая вновь разрешат работу парикмахерских, строительных магазинов, магазинов семян и садового инвентаря. Кроме того, жителям республики разрешили ездить на дачи. При этом лицам старше 65 лет добираться до них можно только на частном транспорте.

Напомним, по состоянию на утро 29 апреля в республике зарегистрировано 271 случай заражения коронавирусом, сутками ранее их было 245. В больнице скончалась четвертая пациентка с коронавирусом, 90-летняя женщина, которая с 14 апреля находилась на аппарате ИВЛ.

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