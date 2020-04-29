В Бурятии режим ограничительных мер продлен до 11 мая включительно

Как сообщил сегодня на брифинге глава Бурятии Алексей Цыденов, «с учетом текущей ситуации и вчерашнего обращения президента России» ограничительные мероприятия в республике продлеваются до 11 мая включительно.
Вместе с тем в них вносятся некоторые изменения. Как уже сообщал «Номер один», с 1 мая вновь разрешат работу
парикмахерских, строительных магазинов, магазинов семян и садового инвентаря. Кроме того, жителям республики разрешили ездить на дачи
. При этом лицам старше 65 лет добираться до них можно только на частном транспорте.
Напомним, по состоянию на утро 29 апреля в республике зарегистрировано 271 случай заражения коронавирусом
, сутками ранее их было 245. В больнице скончалась четвертая пациентка с коронавирусом, 90-летняя женщина, которая с 14 апреля находилась на аппарате ИВЛ.
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