Жителям Бурятии предлагают контролировать соблюдение карантина

О его нарушителях можно сообщать диспетчерам службы «112», которые передадут информацию «куда надо»







В Бурятии диспетчеры службы «112» принимают обращения по поводу нарушения карантинных мер. Решение организовать работу общественного контроля за соблюдением требований профилактики COVID-2019 принято на совещании оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирсуной инфекцией, сообщили в в пресс-службе правительства республики.



То есть каждый житель республики сможет сообщить о зафиксированных нарушениях в местах массового пребывания людей: о несоблюдении социального дистанцирования, отсутствии средств индивидуальной защиты у персонала и т.д. Обращения граждан диспетчерская служба 112 передает контрольным органам для организации противоэпидемиологических мероприятий.



Напомним, с 24 марта на этот телефон принимаются звонки по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. За первый месяц работы на телефон поступило 2,7 тыс обращений от жителей региона по вопросам, связанным с противоэпидемическими мероприятиями и организацией медицинской помощи.



В Бурятии продолжаются профилактические мероприятия в целях недопущения распространения СOVID-19, напомнили в правительстве.



Глава республики Алексей Цыденов рекомендовал крупным торговым центрам и сетям (таким, как «Титан» и «Абсолют») установить дистанционные тепловизоры на входе в торговые центры, чтобы фиксировать людей с повышенной температурой и не допускать их в магазин. Во всех организациях и предприятиях должны быть обеспечены повышенные меры профилактики.



Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил ведут мобильные бригады от муниципалитетов.



Фото: egov-buryatia.ru

