29.04.2020
Рудник «Ирокинда» оснастил подземные машины видеорегистраторами

Рудник «Ирокинда» оснастил подземные машины видеорегистраторами

Компания «Бурятзолото» последовательно повышает безопасность подземных работ


 Рудник «Ирокинда» компании «Бурятзолото» оборудовал подземные самоходные машины системами видеорегистрации. Это позволит улучшить контроль и безопасность работы подземной техникив шахте, сообщили в пресс-службе предприятия.

В рамках программы повышения производственной безопасности и охраны труда видеорегистраторы установлены на 14 единицах подземной горной техники. Монтаж систем осуществлялся с участием специалистов инжиниринговой компании «Снабремсервис».

«Все наши работы по модернизации оборудования в первую очередь направлены на обеспечение производственной безопасности наших сотрудников. Уставленные системы видеорегистрации позволят улучшить контроль над передвижением самоходной техники в условиях ограниченной видимости, что повысит безопасность работ под землей», - сказал исполнительный директор рудника «Ирокинда» Марсель Газизов.

В комплект системы входит записывающее устройство и обзорные камеры, которые закреплены на корпусе подземной машины. Одна камера устанавливается для обзора направления «вперед», вторая – для обзора «назад». Изображения выводятся на специальный монитор, установленный внутри кабины, что позволяет водителю контролировать процесс движения. Третья камера фиксирует работу водителя непосредственно в кабине .В настоящее время продолжаются технические испытания нового оборудования.

ПАО «Бурятзолото» - крупнейшая золотодобывающая компания в Бурятии, владеющая двумя рудниками подземной добычи – «Холбинский» и «Ирокинда». Рудник «Ирокинда» расположен в Муйском районе, «Холбинский» - в Окинском районе. «Бурятзолото» является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей республики. На предприятии работает полторы тысячи человек. С 2008 года ПАО «Бурятзолото» входит состав Nordgold.

Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8 000 тысячами сотрудников, управляющая десятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды.

Фото: «Бурятзолото»

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