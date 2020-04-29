Рудник «Ирокинда» оснастил подземные машины видеорегистраторами

Компания «Бурятзолото» последовательно повышает безопасность подземных работ







Рудник «Ирокинда» компании «Бурятзолото» оборудовал подземные самоходные машины системами видеорегистрации. Это позволит улучшить контроль и безопасность работы подземной техникив шахте, сообщили в пресс-службе предприятия.



В рамках программы повышения производственной безопасности и охраны труда видеорегистраторы установлены на 14 единицах подземной горной техники. Монтаж систем осуществлялся с участием специалистов инжиниринговой компании «Снабремсервис».



«Все наши работы по модернизации оборудования в первую очередь направлены на обеспечение производственной безопасности наших сотрудников. Уставленные системы видеорегистрации позволят улучшить контроль над передвижением самоходной техники в условиях ограниченной видимости, что повысит безопасность работ под землей», - сказал исполнительный директор рудника «Ирокинда» Марсель Газизов.



В комплект системы входит записывающее устройство и обзорные камеры, которые закреплены на корпусе подземной машины. Одна камера устанавливается для обзора направления «вперед», вторая – для обзора «назад». Изображения выводятся на специальный монитор, установленный внутри кабины, что позволяет водителю контролировать процесс движения. Третья камера фиксирует работу водителя непосредственно в кабине .В настоящее время продолжаются технические испытания нового оборудования.



ПАО «Бурятзолото» - крупнейшая золотодобывающая компания в Бурятии, владеющая двумя рудниками подземной добычи – «Холбинский» и «Ирокинда». Рудник «Ирокинда» расположен в Муйском районе, «Холбинский» - в Окинском районе. «Бурятзолото» является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей республики. На предприятии работает полторы тысячи человек. С 2008 года ПАО «Бурятзолото» входит состав Nordgold.



Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8 000 тысячами сотрудников, управляющая десятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды.



Фото: «Бурятзолото»



