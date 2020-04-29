В Улан-Удэ на борьбу с нарушителями изоляции бросят Росгвардию

Как сообщил глава Бурятии, на майские праздники в республике будет усилена работа мобильных групп, которые борются с нарушителями ограничительных мероприятий.
- Мы понимаем, что все люди привыкли, что майские дни - это праздничные дни. Понимаем, что накопилась определенная усталость от всех ограничений, охота праздника. И хотелось бы все-таки, чтобы это желание праздника не вело к нарушению санитарных правил и не спровоцировало дополнительной вспышки, - сказал Алексей Цыденов.
Поэтому работа контрольных групп будет усилена.
- Работает полиция, подключается к работе Росгвардия дополнительно, контроль будет усилен, - отметил глава региона.
Напомним, в начале апреля по указу главы Бурятии в республике были сформированы мобильные рабочие группы
из числа работников республиканских министерств и ведомств. Они занялись контролем за соблюдением режима «антикоронавирусных» ограничений.
Группы наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1.КоАП РФ. Наказанием для физических лиц за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения могут стать как предупреждение, так и административный штраф от 1 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении или причинении вреда здоровью человека или имуществу предусмотрены и большие размеры штрафов.
Фото: Росгвардия Бурятии
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