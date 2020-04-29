Алексей Цыденов: «У кого будут нарушения – закрывать будем сразу»

Как уже сообщал «Номер один», глава Бурятии разрешил жителям республики выезд на дачи
. В связи с этим власти намерены ужесточить контроль за небольшими магазинами, расположенными в многочисленных ДНТ и СНТ.
- Люди выйдут на дачи. Там у нас много маленьких магазинчиков, к которым отдельно будут ужесточены требования. Люди массово поедут за город, все эти маленькие продуктовые магазинчики будут проверяться. Хотел бы сразу обратиться к представителям этого бизнеса – максимально обеспечить все меры безопасности: постоянная дезинфекция, персонал в масках, перчатках и т.д. У кого будут нарушения – закрывать будем сразу. Если не можете ответственно относиться - лучше не работайте, не подставляйте никого под риск, - заявил Алексей Цыденов.
Напомним, на майские праздники власти региона также намерены усилить работу мобильных групп
, которые будут привлекать к ответственности нарушителей ограничительных мер.
Фото: пресс-служба главы Бурятии
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