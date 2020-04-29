В районах Бурятии развернуты инфекционные койки для пациентов с COVID-19

Больных с тяжелой формой коронавируса санитарной авиацией эвакуируют в Улан-Удэ



В Бурятии на базе инфекционных отделений Заиграевской, Гусиноозерской, Хоринской, Баунтовской, Муйской центральных районных больниц, Селенгинской районной больницы Кабанского района и в больнице РЖД на станции города Северобайкальск созданы межрайонные центры, где будут наблюдаться пациенты с легким течением заболевания.



«При тяжелой форме пациент подлежит немедленной медицинской эвакуации в Улан-Удэ санитарной авиацией», - сообщили в правительстве республики.



«Разработана маршрутизация, в ряде районов подготовлены в межрайонных центрах специальные койки. В короткие сроки мы провели работы по монтажу кислородопровода. Обязательно обеспечивается условие, что койки должны быть оборудованы в отдельно стоящем здании инфекционного отделения. Выполнены все требования Роспотребнадзора и Росздравнадзора по организации медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией», - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



В течение месяца мобилизованы ресурсы и подготовлены койки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Из республиканского бюджета выделены дополнительные средства на дооснащение больниц. На сегодня стандарт оснащения учреждений для оказания медицинской помощи при COVID-19 обеспечен.



«В учреждениях будет проводиться утренний, дневной и вечерний мониторинг состояния больных для своевременной медицинской эвакуации бригадой санитарной авиации в случае ухудшения состояния. Лекарственное обеспечение осуществляется из централизованного фонда, необходимый объем препаратов мы распределили по центральным районным больницам», - отметила министр.



В межрайонные центры также будут госпитализироваться пациенты из числа контактных лиц с респираторными симптомами.



Фото: egov-buryatia.ru

