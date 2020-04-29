29.04.2020
В Чите осужден последний из «ключевских»

В Чите осужден последний из «ключевских»

Ему вменялись семь убийств, но он избежал пожизненного заключения путем сделки со следствием

Забайкальский краевой суд вынес сегодня приговор Андрею Стрыжову,  участнику организованной преступной группы «ключевские». Он признан виновным в «участии в устойчивой вооруженной группе – банде и в совершаемых ею нападениях» и в «убийстве, сопряженном с похищением человека и бандитизмом, совершенном с особой жестокостью организованной группой».

В ходе следствия с мужчиной, которому вменяется совершение семи убийств, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В обмен на дачу показаний о совершении преступления участниками и руководителями банды ему были гарантированы выделение уголовного дела и рассмотрение его в особом порядке судопроизводства. А также - назначение более мягкого, чем иным соучастникам преступлений, наказания, отказ от применения наиболее строгих видов наказания, таких как пожизненное лишение свободы, сообщили в краевой прокуратуре.

В результате этого ранее шесть оставшихся в живых участников банды привлечены к уголовной ответственности за бандитизм, убийства и похищения, совершенные более 15 лет назад. В марте Забайкальский краевой суд в отношении них вынес приговор с назначением наказаний в виде лишения свободы на срок от 23 до 25 лет в исправительной колонии строгого режима.

Учитывая, что подсудимый в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства, Забайкальский краевой суд назначил ему наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В своем последнем слове осужденный сказал: «Прошу учесть, что именно мной раскрыты давние преступления, в том числе и те, о которых ранее ничего не было известно. Рискуя своей жизнью и здоровьем, а также здоровьем близких мне людей я выполнил все условия досудебного соглашения». Стрыжов добавил, что в содеянном раскаивается, и хотел бы, выйдя на свободу, вершить только добрые дела.

Как установили следствие и суд, в 1995-1996 годах трое жителей Читы создали и возглавили вооруженную преступную группу, в состав которой вовлекли еще не менее девяти местных жителей, определив целями банды решение конфликтов с конкурирующими криминальными группировками, в том числе путем физического устранения их участников. На вооружении банды имелось огнестрельное оружие: четыре автомата Калашникова, девять пистолетов, взрывные устройства (гранаты, тротиловые шашки и другие). Фигуранты уголовного дела совершили убийства 12 человек в Читинской и Иркутской областях. В мае 2005 года они убили в Чите Константина Ключевского и Евгения Жарова, которые, согласно материалам дела, ранее выступили организаторами и лидерами этой преступной группы.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в краевом суде.

Фото: pixabay.com
преступность убийца приговор
^